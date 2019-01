Capodanno, distrutte coreografie natalizie nel centro di Pozzuoli

Vandalizzate e distrutte numerose coreografie delle luminarie natalizie a Pozzuoli in provincia di Napoli. Nel corso della notte di Capodanno alcuni vandali hanno danneggiato gli addobbi sistemati dall'amministrazione comunale nel centro storico. In particolare sono stati presi di mira i 'Babbo Natale' e i 'pinguini' sistemati in piazza Italo Balbo, nei pressi della villa comunale vicino al porto. A scoprire gli atti vandalici sono stati gli operatori ecologici che hanno rinvenuto parti delle coreografie disperse nella piazza e nei vicoli dell'angiporto.

Atti vandalici anche nei giorni precedenti

Il fatto è stato denunciato alla Polizia Municipale che ha avviato le indagini. Per risalire agli autori del gesto gli agenti si serviranno delle riprese effettuate dalle telecamere di video sorveglianza presenti nell'area. Non è il primo episodio di vandalismo che si registra nel centro storico della città flegrea. Nei giorni scorsi, a più riprese, sono state prese di mira le coreografie poste come addobbi in villa comunale.