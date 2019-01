Allerta meteo in Campania, prevista neve dal 3 gennaio

La Protezione civile della Campania ha inviato un'allerta alle amministrazioni comunali e alle autorità competenti riguardo al rischio neve che interesserà la regione nei prossimi giorni. In particolare, è previsto un abbassamento delle temperature che dal 3 gennaio porterà nevicate e gelate anche in pianura.

Il meteo

In relazione al quadro meteo si evidenziano: "Ulteriore calo delle temperature atmosferiche e percepite, venti settentrionali che localmente potranno essere anche forti e assumere carattere locale di raffiche, precipitazioni nevose anche a quota di bassa collina e con possibilità di sconfinamento a quote di pianura e gelate persistenti, soprattutto sui versanti esposti a nord-est".

Le misure per contrastare i fenomeni

La Protezione civile invita a prestare attenzione ai bollettini meteo e agli avvisi che saranno via via inviati dalla Sala operativa regionale. Nella nota vengono anche citate le misure ritenute fondamentali per contrastare i fenomeni attesi, come lo spargimento di sale o di prodotti adatti per il disgelo.