La situazione meteo in città

A Napoli giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1400m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso.

La situazione nel resto della Campania

Un nucleo di aria fredda polare raggiunge e nostre regioni determinando un San Silvestro all'insegna della instabilità. Peggiora con rovesci e qualche temporale, specie tra Sicilia e Calabria ed in particolare nella seconda parte del giorno. Quota neve in calo fino verso i 700 m a fine giornata. Temperature in decisa diminuzione dalla sera, venti in rotazione e rinforzo da Grecale e Tramontana con mari mossi o molto mossi. Tra la notte di San Silvestro e la giornata di Capodanno, poche nubi in Campania, rovesci e locali temporali tra Calabria, specie meridionale, e Sicilia tirrenica; attese nevicate sui rispettivi rilievi fino a quote collinari. A seguire, temporanea attenuazione dei fenomeni all'estremo Sud, in attesa però di una nuova e probabilmente più intensa irruzione artica in prossimità dell'Epifania, stavolta destinata a coinvolgere più direttamente anche la Campania.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 17.4 µg/m³.