Pozzuoli, sequestrati 250 chili di prodotti ittici: due denunce

A Pozzuoli, in provincia di Napoli, la guardia costiera ha sequestrato prodotti ittici privi di tracciabilità messi in vendita in occasione delle festività natalizie. Bloccati nei negozi all'ingrosso e nelle rivendite al dettaglio autorizzate 250 chili di prodotti ittici freschi e congelati privi di marchio. Sono state date multe per 45mila euro per 22 reati amministrativi e deferite due persone all'autorità giudiziaria. I prodotti sequestrati sono stati distrutti.