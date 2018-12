Napoli, metro e funicolari no stop nella notte di Capodanno

I napoletani e i turisti che vorranno festeggiare Capodanno 2019 in piazza Plebiscito o sul lungomare Caracciolo potranno usufruire del trasporto pubblico locale, che per la notte del 31 dicembre farà servizio no stop. La linea 1 della metropolitana e le funicolari Centrale e Chiaia rimarranno aperte per tutta la notte del 31 dicembre fino alle 13.30 del primo gennaio, per poi riprendere le corse alle ore 16.30 fino alle 23.30.

Autobus e funicolari Mergellina e Montesanto

Per quanto riguarda gli autobus, il 31 dicembre le corse termineranno alle 20, con ultima partenza 19.30. Le funicolari Mergellina e Montesanto si fermeranno alle 19.40. Il primo gennaio i bus termineranno il servizio alle 13, per riprendere alle ore 16 fino alle 23. Non sono previsti servizi notturni.