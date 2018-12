Mondragone, riduce in fin di vita la madre dell'ex compagna: arrestato

Un operaio di 58 anni, moldavo, è stato arrestato a Mondragone, in provincia di Caserta, per aver ridotto in fin di vita, usando una bottiglia e una chiave inglese, la madre dell'ex compagna che si rifiutava di rivelargli il posto in cui si era rifugiata la figlia. È stata l'ex compagna dell'uomo, una 33enne polacca, ad avvisare le forze dell'ordine. La donna ha attirato l'attenzione di una pattuglia della polizia stradale lanciandosi contro l'auto di servizio. Ha quindi chiesto agli agenti di intervenire nella sua abitazione perché la madre era in pericolo.

I soccorsi della pattuglia

Nella casa della donna gi agenti hanno trovato il 58enne moldavo e con lui la madre della 33enne che usciva dal bagno con il volto tumefatto e altre gravi ferite sul corpo. L'uomo aveva avuto una relazione con la 33enne, ma non voleva accettare la fine del rapporto. La mamam della 33enne ha riportato un trauma cranico e varie fratture: le sue condizioni sono subito apparse molto gravi tanto da essere trasferita con urgenza all'ospedale Civile di Caserta dove è ricoverata in prognosi riservata.