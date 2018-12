Incendio ad Ariano Irpino, gravi ustioni per un 50enne

Tragedia sfiorata nella notte della vigilia di Natale ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Un incendio è divampato in un'abitazione del Rione Martiri dove vive un'anziana donna insieme al figlio 50enne. Le fiamme hanno avvolto quasi completamente il secondo piano della casa. Il 50enne è riuscito a mettersi in salvo lanciandosi dal balcone da un'altezza di alcuni metri. Nella caduta non ha riportato traumi, ma per le ustioni è stato trasferito in ospedale ad Ariano Irpino, i sanitari stanno valutando il suo trasferimento presso l'ospedale Cardarelli di Napoli. L'anziana donna, che si trovava al primo piano dell'abitazione, è rimasta intossicata, ma non correrebbe pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti del locale Commissariato della polizia di Stato. I lavori di spegnimento e messa in sicurezza della zona hanno impegnato per diverse ore le squadre dei Vigili del Fuoco. Sono ancora in corso gli accertamenti per scoprire le cause dell'incendio.