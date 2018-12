Caivano, investito e ucciso da un'auto che viaggiava a 100 all'ora

Sfrecciava a 100 chilometri orari l'auto che nel giorno di Natale ha travolto e ucciso, un uomo, 42enne di origine marocchina, in via Fratelli Rosselli a Caivano, in provincia di Napoli. La vittima, El Bouhalid Samir, commerciante, stava tornando a casa in bicicletta quando è stato investito da un'autovettura che, secondo una prima valutazione dei carabinieri, viaggiava a 100 chilometri orari, l'automobilista si è poi dato alla fuga. Proseguono le indagini dei carabinieri per risalire all'identità del pirata della strada. Sul luogo dell'incidente i militari hanno rinvenuto tracce riconducibili all'impatto tra due veicoli.