Un uomo di 33 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua auto a Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino. A dare l'allarme è stato un passante che ha notato l'auto parcheggiata in corso Umberto e l'uomo al suo interno con il capo riverso sul volante. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Montella. Il cadavere non presenterebbe evidenti segni di violenza, il magistrato ha disposto il trasferimento della salma in ospedale per effettuare l'autopsia.