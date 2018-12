La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Campania

Una veloce perturbazione raggiunge il Sud Italia con una giornata di Natale all'insegna della instabilità nella prima parte. Acquazzoni e qualche temporale sono attesi tra Calabria e Sicilia settentrionale, ma in rapido esaurimento già nel corso della tarda mattinata. Ampie schiarite in Campania fin dal mattino. Migliora ovunque dal pomeriggio. Temperature in graduale diminuzione per venti di Tramontana e Grecale in rinforzo. Mari da mossi a molto mossi; fino ad agitato lo Ionio al largo.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 14,2 µg/m³.