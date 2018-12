Caivano, investito e ucciso da un'auto: caccia al pirata della strada

Il cadavere di un uomo, vittima di un incidente stradale, è stato trovato dai carabinieri a Caivano, in provincia di Napoli. I militari sono intervenuti in via Fratelli Rosselli dove è stata segnalata la presenza del corpo sulla strada. Gli uomini dell'Arma hanno rilevato evidenti tracce di frenata sull'asfalto nelle vicinanze dell'uomo e tracce che suggeriscono un impatto tra due veicoli. I carabinieri stanno lavorando per identificare la vittima, al momento pare si tratti di uno straniero di età compresa tra i 45 e i 50 anni. L'uomo, al momento dello scontro, era in sella alla sua bicicletta. Indagini in corso anche per identificare l'automobilista che a quanto pare dopo l'incidente non si è fermato a prestare soccorso all'uomo, si indaga anche per identificare altre possibili persone coinvolte nell'incidente. La salma è stata portata nel II Policlinico di Napoli per l'autopsia.