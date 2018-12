Sant'Antimo, latitante torna a casa per le feste: arrestato

È tornato a casa per le feste di Natale, ma ad attenderlo c'erano i carabinieri. Finisce così la latitanza di Carmine D'Aponte, 34enne già noto alle forze dell'ordine, arrestato a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. L'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Napoli. Dal 10 dicembre risultava irreperibile, ma i militari lo hanno individuato e catturato a casa, in via Solimene. Ora D'Aponte dovrà espiare un residuo pena di 2 mesi di reclusione conseguenti a una condanna per un'evasione commessa nel 2010.