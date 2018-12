Napoli, trasporti: disagi su metropolitana e funicolare di Chiaia

La circolazione della Linea 1 della metropolitana è stata interrotta oggi, lunedì 24 dicembre, dalle 7 alle 8 per la presenza di un uomo sui binari. L'Anm ha chiamato la polizia ma l'uomo non si è allontanato, causando il prolungarsi delle operazioni. La circolazione è poi ripresa dopo un controllo di sicurezza su tutta la linea.

Funicolare di Chiaia ferma

Disagi anche sulla funicolare di Chiaia: da qualche ora il servizio è fermo a causa, si apprende da Anm, di un problema di trasmissione del segnale da uno dei treni. I tecnici della municipalizzata dei trasporti stanno riparando il guasto per poter riprendere la circolazione.

Gli orari di metropolitana e funicolare per le feste

Intanto l'Anm ha annunciato gli orari di trasporto pubblico a disposizione dell’utenza nei giorni di Natale e Capodanno. Il servizio è stato potenziato nei giorni festivi del 24 e 25 dicembre e del 31 dicembre e 1 gennaio. Domani, 25 dicembre, la Linea 1 della metropolitana e i bus saranno in funzione fino alle 23.30, con uno stop nell'orario di pranzo, tra le 13:30 e le 16:30. Apertura fino alle 23.30 anche per le funicolari Centrale e Chiaia. Il 31 dicembre la Linea 1 della metropolitana e le funicolari Centrale e Chiaia funzioneranno senza interruzioni per tutta la giornata, mentre il servizio bus terminerà il servizio alle ore 20. Il 1 gennaio la Linea 1 della metropolitana e le funicolari funzioneranno regolarmente, ma con una interruzione del servizio dalle 13:30 alle 16:3. Le funicolari Centrale e Chiaia saranno in servizio fino alle 23:30.

Il commento dell'amministratore unico di Anm

"Abbiamo messo in campo - commenta Nicola Pascale, amministratore unico dell'Anm - uno sforzo per la città, per rendere il trasporto pubblico più efficiente nei giorni delle festività venendo incontro alle esigenze dei cittadini e dei tanti turisti che affolleranno Napoli in quei giorni. E' un segnale di rilancio dell'azienda che vogliamo dare innanzitutto agli utenti, che finalmente possono vedere miglioramenti sul trasporto pubblico cittadino".