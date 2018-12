Napoli, controlli in market e pescherie: multe e sequestri

I carabinieri forestali stanno eseguendo dei controlli tra Napoli e provincia, in 42 attività tra pescherie, macellerie, ditte di produzioni artigianali di dolci e supermercati. In particolare, ci sono delle verifiche in atto su prodotti ittici surgelati, panettoni artigianali, castagne, frutta secca e dolci.

Le sanzioni amministrative

Sono ben 17 le sanzioni amministrative inflitte, per un totale di 15mila euro. Nella maggior parte dei casi, è stata sazionata la mancanza di tracciabilità dei prodotti. Inoltre, sono nove i sequestri amministrativi di merce. Infine, c'è stata una denuncia penale per frode in commercio: per una falsa indicazione di provenienza su alcune carni ovi-caprine.