Meteo a Napoli: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Napoli sabato giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C. Domenica invece cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C.

Le previsioni nel resto della Campania

Correnti umide occidentali continuano ad addensare nubi lungo i versanti tirrenici soprattutto in Campania dove la giornata sarà variabile a tratti nuvolosa anche se con fenomeni scarsi, il tempo sarà generalmente soleggiato sulle altre zone con qualche nebbia al mattino nelle valli interne ed addensamenti sulle Tirreniche. Temperature stazionarie su valori miti. Venti occidentali tra deboli e moderati con mari mossi.

Le previsioni a Caserta

A Caserta sabato cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C.

Le previsioni a Avellino

Ad Avellino sabato cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 24 µg/m³.