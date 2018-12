Incidente di caccia, ferito vicesindaco di San Martino Valle Caudina

È stato ricoverato in codice rosso presso l'ospedale Rummo di Benevento, Francesco Capuano, 46 anni, vice sindaco di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino. L'uomo è rimasto ferito in un incidente di caccia. Secondo una prima ricostruzione, Capuano è stato raggiunto da un colpo partito accidentalmente dal fucile dell'amico con cui all'alba aveva raggiunto il Monte Mafariello per una battuta di caccia. Capuano è stato soccorso anche da altri cacciatori che si trovavano nella zona e trasportato in ospedale. Secondo quanto si apprende, Capuano non sarebbe in pericolo di vita.