Benevento, fermati due pluripregiudicati con arnesi da scasso in auto

Si aggiravano con fare sospetto nel cuore della notte tra le abitazioni di viale Minieri, centralissima strada di Telese Terme (Benevento), i due georgiani fermati dagli agenti del locale commissariato di Pubblica Sicurezza. A intervenire, intorno alle 4 del mattino della scorsa notte, è stato il personale della squadra volante, che ha fermato i due uomini a bordo di una BMW di grossa cilindrata con targa tedesca.

I due fermati

A seguito di alcune verifiche è risultato che si trattava di due georgiani pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, già complici in alcuni furti. A carico del conducente risultava anche un decreto di espulsione in atto emesso dalla Questura di Napoli.

La perquisizione dell'auto

Gli agenti hanno effettuato una perquisizione che ha portato al rinvenimento, nella tasca portaoggetti di una delle portiere anteriori, di un cacciavite lungo 21 cm con punta artefatta e rifilata, e di uno 'spadino' idoneo a forzare serrature. Nel portabagagli sono stati trovati invece numerosi arnesi da scasso: tre cacciaviti, due forbici, una pinza a becco lungo, una tronchese, un cutter, una bomboletta spray olio lubrificante, un chilo di buste in plastica, tre cappellini da baseball e un navigatore satellitare.

Le denunce

I due pluripregiudicati sono stati condotti in commissariato per la fotosegnalazione, e sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Il conducente dell’auto è stato anche denunciato per inottemperanza all'ordine di espulsione del questore di Napoli, mentre l'altro ha ricevuto una denuncia per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.