La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. ampie schiarite in serata, sono previsti 9.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Campania

Una veloce perturbazione atlantica interessa i versanti tirrenici portando qualche pioggia dapprima in Campania e poi nella seconda parte della giornata anche su Sicilia e Calabria tirrenica con un miglioramento serale in Campania. Per il resto dei settori specie ionici nubi sparse e schiarite prevalenti. Temperature stazionarie con massime miti in Sicilia. Venti da O/SO. Mari mossi o molto mossi al largo.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 3.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 19,1 µg/m³.