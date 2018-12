Controlli in un condominio a Casoria, sequestrati proiettili e droga

In uno stabile condominiale di Casoria, in provincia di Napoli, gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Afragola, comune del Napoletano, hanno trovato e sequestrato a carico di ignoti 35 proiettili calibro 9X21, 5 proiettili calibro 38 special e 17,50 grammi di cocaina. I controlli sono stati effettuati in un edificio in via Marconi, durante un’attività info investigativa.

Il ritrovamento del marsupio

I poliziotti, all’interno dello spazio condominiale, hanno notato tra la biancheria posta ad asciugare, un marsupio, all'interno del quale hanno rinvenuto tre involucri. Nel primo involucro erano contenuti 35 proiettili calibro 9x21 , nel secondo 5 proiettili calibro 38 special e nel terzo involucro la sostanza stupefacente.