Napoli, in auto travolge un uomo e non si ferma: denunciato

Ha travolto e ucciso un 25enne e non si è fermato a prestare soccorso. Il responsabile, un 58enne incensurato di Marano, nel Napoletano, si è poi presentato in caserma, ammettendo le proprie responsabilità, mentre i carabinieri erano sulle sue tracce. L’uomo è stato denunciato per omicidio stradale colposo. L’incidente è avvenuto a Napoli, a Villaricca, lungo via Palermo, ieri sera, verso mezzanotte.

L’incidente

La vittima, originaria della Guinea, era accasciata a terra a causa di un malore, le cui cause sono ancora da chiarire, quando è stato travolto dall’auto. L’automobilista è fuggito via e il 25enne è stato soccorso dai medici del 118, ma è morto durante il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villaricca e della compagnia di Marano, che hanno effettuato i rilievi e hanno ascoltato alcuni testimoni, riuscendosi così a identificare l’investitore.