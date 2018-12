Maltempo, Napoli: apertura straordinaria stazioni Metro Anm

A Napoli da oggi, in previsione dell'ondata di freddo in arrivo, saranno lasciate aperte le stazioni Museo e Municipio della Metro linea 1 per ospitare le persone senza fissa dimora. Lo si apprende da una nota del Comune di Napoli in cui si ringrazia l'ingegnere Nicola Pascale e tutto il personale dell'Anm "per la consueta disponibilità e sensibilità. Un gesto di cura e di attenzione per cercare di offrire un riparo, seppur di fortuna, alle persone che ne hanno bisogno per proteggersi dal freddo della notte", commenta Laura Mormorale, assessore ai Diritti di Cittadinanza e alla Coesione Sociale.

Un centro accoglienza a Palazzo Fuga

Non solo perché un nuovo centro destinato ai senza fissa dimora è stato inaugurato a Palazzo Fuga. "L'altro giorno nella nella Chiesa del Carmine in occasione del pranzo di Natale, offerto a queste persone, non c'erano solo clochard, ma purtroppo c'erano mamme con i propri figli adolescenti e persone apparentemente normali, ma impoverite che siedevano a quei tavoli, persone che per bisogno hanno dovuto mettere da parte la dignità", ha commentato Nicola Perna, presidente dell'Associazione Carlo La Catena che da tempo si batte per riqualificare e aprire a nuovi utilizzi il Real Albergo dei Poveri di piazza Carlo III.