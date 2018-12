Incidente sul lavoro, due operai feriti in un’azienda nell’Avellinese

Un incidente sul lavoro si è verificato in un’azienda che produce concimi a Montefalcione, in provincia di Avellino, e due operai sono rimasti feriti. I due, un 46enne del posto e un 41enne di San Mango sul Calore, sempre nell’Avellinese, sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso all’ospedale “Moscati” del capoluogo irpino ma non sarebbero in pericolo di vita. L’incidente si è verificato mentre i due operai stavano raggiungendo con una scala un silos. Per cause ancora da chiarire, sono caduti da un’altezza di due metri e mezzo e hanno riportato traumi alla testa e al torace.