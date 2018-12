Napoli, la denuncia dei Verdi: continuano i 'mercatini della monnezza'

Disagi e gravi problemi sanitari in città, nella zona di piazza Garibaldi a causa dei 'mercatini della monnezza'. Si tratta di un mercatino abusivo in cui vengono esposte merci di ogni genere, cianfrusaglie spesso recuperate dai cassonetti della spazzatura e rivendute per strada. Una situazione che ha creato diversi problemi a Napoli, ma che, nonostante i passati interventi delle forze dell'ordine, non si è ancora risolta.

La denuncia di Borrelli e Simioli

"Proseguono i mercatini della monnezza nell'area di piazza Garibaldi. Per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine e alle proteste dei residenti adesso vengono effettuati tra le 5 e le 7 del mattino al corso Umberto, in prossimità dell'incrocio con la piazza. Il risultato è che rifiuti di ogni genere vengono abbandonati in strada al termine dell'attività e restano lì per l'intera giornata. I residenti trovano i residui dell'attività mercatale abusiva, una situazione igienico sanitaria insostenibile". A denunciarrlo sono il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e il conduttore radiofonico Gianni Simioli che hanno ricevuto numerose segnalazioni fotografiche. "I rifiuti lasciati in strada - proseguono Borrelli e Simioli – attirano anche i topi che, in gran numero, affollano proprio la parte di strada dove si è svolge il mercatino. Una criticità che si viene ad aggiungere all'estremo disagio dei cittadini per questa situazione, in virtù della quale chiediamo interventi straordinari di derattizzazione nell'intera area e il controllo delle forze dell'ordine anche nella fascia oraria segnalata dalle denunce".