Meteo a Napoli: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Napoli nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge.

La situazione nel resto della Campania

La circolazione ciclonica si muove verso sud est portando piogge e rovesci sparsi e anche qualche temporale. La neve cadrà sui monti sopra i 1500-1700m di quota, localmente a quote più basse. Temperature in calo, venti a rotazione ciclonica anche moderati. Mari mossi o molto mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,7 µg/m³.