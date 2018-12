Ischia, due studentesse si allontanano da casa: ricerche

A Ischia due ragazze di 15 anni si sono allontanate da casa da ieri mattina, giovedì 13 dicembre, e ora sono ricercate dai carabinieri. A denunciarne la scomparsa i rispettivi genitori: le figlie sono uscite di casa per andare a scuola, ma non si sono presentate in classe e non hanno mai fatto ritorno alle proprie abitazioni.

Le ricerche

Sono in corso ricerche anche in terraferma, seguendo per ora la pista dell'allontanamento volontario. Da una prima ricostruzione, è emerso che le ragazze hanno spento i cellulari e portato con sé i documenti personali. Le due sono compagne di classe al liceo.