Anziana morta nel Casertano. Il figlio: "Ho fatto una sciocchezza"

In via Filangieri, ad Orta di Atella, in provincia di Caserta, è stato trovato il corpo senza vita di una 70enne, Filomena Sorvillo. La donna presentava numerose tumefazioni al volto. C'è già un fermato: si tratta del figlio della donna, Marco Mattiello, di 40 anni. Secondo quanto trapela, l'uomo, che conviveva con la madre, è stato trovato in casa quando sono arrivati i carabinieri.

La dinamica

Al culmine di una lite, stamattina, il 40enne avrebbe afferrato la madre per i capelli per poi sbatterla più volte faccia a terra. Mattiello ha poi chiamato uno zio dicendo di aver fatto una sciocchezza. Inoltre, secondo quanto emerso ha precedenti per droga e assume psico-farmaci. In passato era stato destinatario di un ordine giudiziario di allontanamento dalla casa familiare per maltrattamenti commessi ai danni dell'anziana madre, ordine poi revocato.

Data ultima modifica 14 dicembre 2018 ore 10:52