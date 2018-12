Torre del Greco, spari a salve per festeggiare la santa: arrestato

Ha esploso diversi colpi di pistola a salve in aria per festeggiare la santa all’esterno della chiesa. È accaduto a Torre del Greco, centro in provincia di Napoli, questa mattina, verso le otto. Il responsabile, Tommaso Sannino, di 62 anni, è stato arrestato. Subito dopo la messa in onore di Santa Lucia, l’uomo è uscito sulla scalinata della basilica, in piazza Santa Croce, ha estratto da sotto il cappotto una semiautomatica e ha sparato per due volte in aria. Riposta la pistola nella cintola dei pantaloni, il 62enne è tornato all’interno del santuario per riuscirne alcuni minuti dopo e ripetere il singolare “festeggiamento”. Ha esploso nuovamente due colpi in aria, ha riposto la pistola tra gli indumenti e si è allontanato.

Identificato dai carabinieri

Tommaso Sannino è stato identificato poco dopo dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco, giunti sul posto a seguito di diverse segnalazioni, anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Gli uomini dell’Arma lo hanno raggiunto nella sua abitazione e lo hanno arrestato, con l’accusa di esplosioni pericolose e resistenza a pubblico ufficiale. Il 62enne, infatti, quando i militari sono arrivati a casa sua li ha minacciati e ha opposto resistenza con qualche spintone. Durante la perquisizione, la semiautomatica non è stata trovata mentre sul letto c'era una scatola contenente tre colpi a salve per pistola semiautomatica dello stesso tipo dei due trovati e sequestrati dai carabinieri sulla scalinata della basilica. Sannino è ora in attesa del giudizio direttissimo.