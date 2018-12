Serre, malato Alzheimer ferisce figlio: madre muore per choc

Tragedia familiare a Serre, in provincia di Salerno. La scorsa notte un anziano di 84 anni, affetto dal morbo di Alzheimer, in preda a un forte stato di agitazione, ha accoltellato il figlio di 56 anni. Ferito con un coltello di grosse dimensioni (poi sequestrato dai carabinieri), l'uomo ha chiesto aiuto ai vicini che hanno chiamato il 118.

La tragedia

Ma subito dopo la tragedia: la moglie dell'anziano, madre della vittima, non ha retto allo choc e ha accusato un malore. Soccorsa dal personale medico arrivato sul posto, è deceduta per arresto cardiocircolatorio. La salma della donna è a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Il 56enne è stato portato all'ospedale di Eboli, è stato dimesso e guarirà in otto giorni. Il padre, invece, ancora in stato di agitazione, è stato trasportato all'ospedale San Leonardo di Salerno per accertamenti psichiatrici.

