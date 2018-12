Napoli, versano creolina nel cortile della scuola: studenti denunciati

Hanno sversato creolina nel giardino dell’istituto scolastico “Pagano-Bernini” a Napoli. I responsabili, tre studenti, sono stati sorpresi dai carabinieri e sono stati denunciati. La scuola dove i tre giovani, due 18enni e un 20enne, sono entrati in azione si trova in via Andrea d’Isernia. Gli studenti sono stati trovati in possesso di due pinze e sette barattoli di creolina, quattro dei quali erano già stati svuotati. I ragazzi dovranno ora rispondere di invasione di uffici pubblici e danneggiamento in concorso. Gli uomini dell’Arma sono intervenuti nella scuola la notte tra lunedì e martedì, all’una circa, chiamati da un residente.