La situazione meteo in città

A Napoli nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso.

La situazione nel resto della Campania

Un'area di bassa pressione interessa diffusamente le regioni meridionali italiane portando piogge e acquazzoni a carattere sparso. Neve sulla dorsale sopra i 1200-1400m. Temperature in aumento soprattutto nei valori minimi. Venti moderati meridionali con mari molto mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 10.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 14,4 µg/m³.