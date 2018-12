La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 14mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Mare poco mosso.

La situazione nel resto della Campania

Un'area di bassa pressione in avvicinamento dal Mediterraneo centrale interessa gradualmente le nostre regioni a partire da Ovest. I fenomeni interesseranno dapprima Sicilia occidentale e Campania. Neve in Appennino dai 1000 ai 1400m in Campania, più alta altrove. Le temperature sono previste in lieve aumento nei valori minimi della notte, stazionarie in quelli massimi. Venti moderati occidentali.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 14mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare mosso.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di -2°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,4 µg/m³.