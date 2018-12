Portici, ruba la pensione a un'anziana donna: arrestato

Strappa la borsa con la pensione ad una anziana signora, ma viene arrestato. Erano appena usciti dall'ufficio postale di via Poli, a Portici, in provincia di Napoli, dove una donna 78enne e suo marito si erano recati per ritirare la pensione. Ad attenderli all'uscita però, c'erano due malviventi, uno dei quali ancora ignoto. Uno dei due, 47enne napoletano del Rione Sanità e già noto alle forze dell'ordine, ha strappato la borsa dalle mani dell'anziana signora, il marito della donna ha provato ad intervenire per difenderla, ma i due lo hanno gettato a terra e sono fuggiti. Fortunatamente l'uomo non ha riportato lesioni. Allertati, i carabinieri della stazione di Portici si sono messi sulle tracce del 47enne e lo hanno arrestato. Il malvivente è stato riconosciuto dall'anziana coppia, nella sua abitazione i militari hanno trovato 3.200 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. I militari hanno recuperato anche la borsa e il denaro rubati all'anziana a cui è stato restituito tutto.