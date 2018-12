Nuove regole agli Scavi di Pompei: stop a selfie, bikini e ombrelli

Nuove regole di comportamento per i visitatori degli Scavi di Pompei. Non si potrà più mangiare panini seduti sui banchi di quelle che erano antiche locande e non si potranno scattare selfie in piedi sulle colonne. Aboliti anche gli ombrelli che solitamente le guide sollevano per farsi seguire dai gruppi di visitatori, a meno che non piova. Sarà vietato andare in giro a torso nudo o circolare in reggiseno.

Vietato fumare fuori dalle arie consentite

Alcune regole erano già previste e si potevano leggere all'ingresso degli Scavi, altre sono nuove. L’obiettivo è dare un freno ad alcune scene viste in passato e ritenute inopportune. Sarà vietato fumare fuori dalle aree consentire e gettare a terra le cicche, mentre sarà consentito fare picnic ma solo nello spazio attrezzato presso Porta Nolana. Per i trasgressori sono previste sanzioni, sia per i visitatori che per le guide che non sorvegliano i turisti accompagnati.