La situazione meteo in città

A Napoli sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La notte i cieli saranno sereni o poco nuvolosi. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso.

Le previsioni meteo nel resto della Campania

Pressione in temporaneo aumento sull'Italia meridionale con una giornata nel complesso soleggiata su tutti i settori. Ampie schiarite ovunque. Le temperature sono previste in calo nei valori minimi sui settori peninsulari. I venti settentrionali saranno in graduale attenuazione.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Campania

In gran parte delle città della Campania la qualità dell’aria nella giornata di oggi, martedì 11 dicembre, risulta discreta.