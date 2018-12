La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Campania

La pressione cede sotto l'azione di forti venti di Ponente che sospingono in fronte verso Sud. Quest'ultimo porta così un peggioramento del tempo dapprima sulla Campania. Temperature minime in aumento, con estremi di 13°C; massime in calo sui settori tirrenici, in rialzo su quelli ionici. Venti in sensibile rinforzo da ONO-Ovest. Zero termico nell'intorno di 2650 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da molto mosso a agitato. Canale agitato.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione dalla sera, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 18,9 µg/m³.