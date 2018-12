Napoli, trovata in auto pistola con colpo in canna: due arresti

Due ventenni sono stati arrestati a Napoli perché trovati in possesso di una pistola con la matricola abrasa e con il colpo in canna. I fermati sono Pasquale Buonerba e Gennaro Pipolo, accusati di porto illegale di arma clandestina. Il fermo è stato eseguito dai carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli a seguito di un controllo effettuato in via Casanova, nel capoluogo campano. Gli uomini dell’Arma hanno controllato i due giovani a bordo di una Fiat Panda e nella vettura, sotto un tappetino, hanno trovato l’arma. Buonerba e Pipolo sono entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati in materia di armi e truffe ad anziani commesse con la tecnica dello "specchietto", soprattutto nel basso Lazio.