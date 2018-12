A Castellammare applausi dopo falò e scritta 'Pentiti da bruciare'

Bruciato un manichino accanto alla scritta "Così devono morire i pentiti, abbruciati". È accaduto la scorsa notte, 7 dicembre, in un rione di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. La scritta è comparsa vicino a un falò nel quartiere Aranciata Faito, considerato roccaforte del clan D'Alessandro, colpito di recente con l'arresto dei reggenti. Il rione è considerato una vera e propria centrale dello spaccio di droga e uno dei 'santuari' del malaffare dell'area stabiese. A mezzanotte è stato dato fuoco alla catasta di legna, al fantoccio e allo striscione. Secondo le prime ricostruzioni in seguito all’episodio una piccola folla di persone ha applaudito.

Applausi da parte di persone radunate davanti alle palazzine

In contemporanea al falò è partita una batteria di fuochi d'artificio udibili anche dai quartieri circostanti. Il macabro "spettacolo" è stato applaudito da molte persone radunate davanti alle palazzine dove si concentra il più alto numero di fiancheggiatori del clan D'Alessandro. Altri falò, contravvenendo al divieto di accendere fuochi contenuto in una ordinanza del sindaco, sono stati allestiti e incendiati in altri quartieri ad alta densità criminale di Castellammare di Stabia.