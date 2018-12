La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti serali, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Campania

La pressione cede sul Mediterraneo centrale per l'arrivo di una nuova perturbazione destinata a raggiungere le regioni meridionali a partire dalla Campania e dalle ore serali. In giornata quindi avremo condizioni di tempo buono o discreto con pochi annuvolamenti e qualche velatura. Verso sera prime piogge in Campania, poi rovesci in nottata raggiungeranno anche la Calabria tirrenica e parte della Sicilia. Temperature stabili, venti in rotazione e rinforzo da SO. Mari fino a mossi.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 26,4 µg/m³.