Napoli, agguato alla periferia della città: ferito un uomo

Attimi di paura in via delle Cave, nel quartiere di San Pietro Patierno, dove è andato in scena un agguato ai danni di Giuseppe Fonzo, colpito da tre proiettili esplosi probabilmente da più persone. La vittima è stata portata all'ospedale San Giovanni Bosco da un passante, Fonzo è stato sottoposto a intervento chirurgico per estrarre tre colpi alla gamba destra e un altro conficcato tra l'orecchio e la mandibola, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'agguato

Fonzo si trovava nei pressi dell'autolavaggio di cui e' gestore quando è stato avvicinato da tre persone, con il volto coperto, a bordo di una Fiat Panda, dalla vettura sono stati esplosi numerosi colpi di pistola. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato sette bossoli 9x21, due ogive 9x21 e un'ogiva calibro 38. Su quanto accaduto stanno indagano la Squadra Mobile e il commissariato di Secondigliano.