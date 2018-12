Rapina a portavalori in Campania, banditi sparano e fuggono

Questa mattina, sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, è stato rapinato un furgone portavalori. Una banda specializzata è entrata in azione all'altezza dello svincolo di Serino, in provincia di Avellino. Prima di darsi alla fuga, i banditi hanno dato fuoco agli automezzi utilizzati per raggiungere la zona e hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco. Poi, sono fuggiti a bordo di un'auto rubata a una donna rimasta bloccata con altre centinaia di vetture sulla carreggiata. Al momento non si conoscono particolari sull'esito della rapina. Non si segnalano persone ferite.