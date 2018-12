Napoli, banditi sbucano dalle fogne e rapinano ufficio postale

Tre uomini hanno rapinato un ufficio postale appena dopo l’apertura, questa mattina, lunedì 3 dicembre 2018. E’ successo a Napoli, in via Polveriera. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i tre banditi sono sbucati dalle fogne, armati e vestiti di tute bianche e mascherine. Sono entrati in azione mentre il direttore dell’ufficio inseriva il denaro all’interno dello sportello per i prelievi automatici. Si sono fatti consegnare le banconote e sono poi fuggiti utilizzando nuovamente i condotti fognari. Il colpo ha fruttato un bottino di 95mila euro. Uno degli impiegati dell’ufficio ha avuto un malore, ed è stato soccorso dal personale del 118. Sono in corso le indagini della polizia.