Denunciato un falso dentista a Napoli

Uno studio dentistico abusivo è stato scoperto e sequestrato dalla guardia di Finanza in via Toledo, a Napoli. La clinica era frequentata prevalentemente da cittadini extracomunitari, originari dello Sri Lanka e del Pakistan, tanto che nello studio era stato affisso un listino prezzi tradotto in cingalese. La semplice visita ammontava a 20 euro, mentre interventi più complessi ed estrazioni arrivavano a costare 100 euro.

Il sequestro

Il titolare è risultato essere privo dei titoli necessari per esercitare la professione ed è stato denunciato per esercizio abusivo della professione e per l’assenza delle autorizzazioni sanitarie. Oltre al locale dove era stato allestito lo studio, sono stati sequestrati una poltrona odontoiatrica e vario materiale medico. Sono in corso accertamenti sulla documentazione fiscale rinvenuta nello studio, in modo da ricostruire il volume d’affari dello studio.