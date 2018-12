Aversa, accoltella compagno a scuola: Bussetti "Fatto gravissimo"

"Sono molto addolorato - dichiara Marco Bussetti, ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - per il grave fatto di sangue avvenuto ad Aversa dove un quattordicenne ha accoltellato un compagno di scuola. Alla vittima e ai suoi familiari va la mia vicinanza. È un fatto gravissimo e la comunità scolastica deve reagire condannando il gesto. Tutti dobbiamo lavorare affinché casi analoghi non si ripetano mai più. Come Miur seguiamo attentamente gli sviluppi della vicenda. E per questo un Consigliere del Ministero sarà sul posto per dare il supporto necessario", annuncia il ministro Bussetti.

La vicenda

Il fatto è accaduto ad Aversa, in provincia di Caserta, sabato 2 dicembre, nell’Istituto tecnico Alessandro Volta. A distanza di poche ore dall’aggressione il ragazzo è stato fermato dalla polizia. La vittima è stata portata al pronto soccorso in codice rosso.