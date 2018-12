Napoli, scoppia la lite: uomo ucciso a coltellate

Iurii Busuiok, ucraino di 36 anni, è stato ucciso a coltellate nella tarda serata di sabato 1 dicembre nel centro storico di Napoli. L'uomo stava litigando, forse con un connazionale, quando è stato colpito con un coltello alla gola e al torace, non si esclude che i due potessero essere ubriachi. La rissa, finita in tragedia, è avvenuta in via Mario Pagano, a ridosso di Piazza Cavour, ai margini del Rione Sanità. I carabinieri della Stazione Stella stanno ricostruendo l'accaduto e interrogando i testimoni. Sul posto per i rilievi anche i militari della Sezione investigazioni scientifiche.

Le indagini

Busuiok, incensurato, che lavorava come manovale, è stato colpito in diverse parti del corpo, ma fatali sono stati i fendenti alla gola e all'altezza del cuore. Diverse persone sono state sentite dai militari nel tentativo di ricostruire l'accaduto, al momento si pensa che la lite possa essere scoppiata a causa dell'uso eccessivo di alcol o per motivi passionali. Gli investigatori stanno cercando di fare luce sulla vicenda anche grazie ai filmati del sistema di videosorveglianza della zona.



