Incendio, disabile imprigionata dal fumo: portata in strada a Napoli

Un’anziana disabile di 86 anni e il figlio, rimasti imprigionati nei rispettivi appartamenti, a causa dell’eccessivo fumo causato da un incendio divampato in un’abitazione al piano sottostante, sono stati raggiunti dai poliziotti e portati in strada. È accaduto ieri sera a Napoli, in un edificio di Corso Italia, nel quartiere di Secondigliano. Una volta in strada, la disabile è stata sottoposta alle cure necessarie per le inalazioni di fumo.

Incendio causato da fornellino

Secondo quanto è stato accertato, il rogo sarebbe divampato a causa del cattivo funzionamento di un fornellino in un’abitazione al quarto piano, in cui vive una donna di 59 anni. Le fiamme hanno interessato la cucina, il corridoio e l’ingresso, sprigionando un fumo molto denso, che ha impedito agli inquilini degli appartamenti del piano superiore di abbandonare l’edificio.