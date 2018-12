Napoli, le luci di Natale si accendono nel Borgo Orefici e a Ercolano

Saranno accese domani la luci di Natale nel Borgo Orefici a Napoli, e richiameranno gioielli, monili e pietre preziose che si lavorano nel quartiere. "Vogliamo valorizzare le tradizioni e quella orafa lo è”, ha detto Nino Daniele, assessore alla Cultura del Comune. L'appuntamento è per le 17 in Piazzetta Orefici. "Abbiamo tantissimi turisti che si concentrano solo in alcune aree – sottolinea Daniele - noi vogliamo invece far scoprire zone dove ci sono cose meravigliose". Oltre alle luci di Natale, in strada ci saranno anche animazioni e altre iniziative che rientrano nel calendario delle attività natalizie del Comune.

L'illuminazione del Parco Archeologico di Ercolano

È stata inaugurata oggi invece la nuova illuminazione dell'ingresso del Parco Archeologico di Ercolano, in provincia di Napoli: il gioco di luci sfrutta l'architettura dell'esedra dello storico ingresso di corso Resina, valorizzando in tal modo il varco che segna il confine tra la città antica e quella moderna. A realizzare la nuova illuminazione è la società Engie, che da maggio ha avviato una partnership con il Comune di Ercolano per la gestione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione.

Le parole del direttore del Parco Archeologico

"La nuova illuminazione dell'ingresso storico al Parco da corso Resina concretizza ancora una volta la collaborazione pubblico-privato che questa direzione promuove sin dal suo insediamento", spiega Francesco Sirano, direttore del Parco Archeologico. "Il luogo è carico di valori simbolici: per lungo tempo punto di discrimine tra le due città che non si parlavano, oggi sempre più un passaggio per tutti tra due tempi, due realtà, due luoghi popolati da cittadini e visitatori consapevoli di entrambi i luoghi".

Il commento del sindaco

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, dice: "Guardare al futuro senza mai dimenticare il nostro passato: è questa la filosofia che ci ha spinto ad avviare una partnership con Engie mirata all'ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione e contestualmente a un risparmio energetico che, oltre a un valore economico, ha un enorme significato etico". "Siamo onorati di essere partner del Comune di Ercolano, località riconosciuta oltre i confini italiani per la sua eredità storica ed archeologica, patrimonio dell'Unesco", dichiara Fabrizio Di Battista, direttore dell'area adriatica Sud di Engie Italia.