Capri, raid notturno ad Anacapri: distrutto un parcometro

Alcuni malviventi la notte scorsa hanno completamente distrutto un parcometro in via Nuova del Faro, ad Anacapri. Nel raid, avvenuto sull’isola di Capri, i ladri-teppisti hanno preso di mira la colonnina che gestisce il pagamento dell’area di sosta comunale delle autovetture con l’obiettivo di portare via il denaro contenuto, frutto dell’incasso dei ticket pagati dagli automobilisti per lasciare in sosta le vetture negli ultimi giorni. Il bottino non è stato ancora quantificato. I carabinieri hanno avviato le indagini e sono al lavoro per individuare i responsabili.