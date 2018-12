Napoli, stop delle funicolari: lunedì la vicenda arriva in Prefettura

Arriverà in Prefettura lunedì la vicenda delle funicolari di Napoli, bloccate dalle ripetute assenze per malattia dei capiservizio. I disservizi avvenuti dopo l'annuncio dell'apertura serale delle funicolari.

L'incontro con i sindacati

Lunedì si incontreranno i vertici dell'azienda e i sindacati per un tavolo in cui riaprire le trattative, anche in vista delle festività natalizie. Intanto, sabato sera, l'apertura fino alle due del mattino della Funicolare Centrale non ci sarà, dopo che il caposervizio indicato in turno si è messo in malattia, senza che l'ANM sia riuscita a trovare altri colleghi disposti a sostituirlo.

Le rimostranze di Nicola Pascale

Nicola Pascale, amministratore unico di ANM, aveva commentato così la vicenda: "Il disagio ai cittadini è scattato in contemporanea con l'emanazione dei nuovi turni che prevedono il prolungamento fino alle due del mattino solo per il sabato e solo per la funicolare Centrale. Alcuni caposervizio si mettono in malattia due ore prima dell'inizio del loro turno e ciò blocca la circolazione". "Stiamo dialogando da tempo con i lavoratori – aveva aggiunto Pascale - ma abbiamo sempre trovato un muro, pur mettendo a disposizione delle risorse per ricompensare chi fa il turno serale. Ricordo che in base all'organico, ogni addetto dovrà sostenere quel turno solo una volta ogni tre mesi, ogni 120 giorni, quattro volte all'anno. Mi sembra un sacrificio sostenibile".

L'intervento di de Magistris

Lo stop all'apertura serale è stato duramente criticato dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che la scorsa settimana aveva auspicato il via libera notturno e che venerdì ha parlato di "comportamento criminale" da parte dei dipendenti dell'azienda. Lo stesso de Magistris ha chiesto l'assunzione di nuovo personale, puntando all'apertura serale anche della Linea 1 della Metropolitana. Intanto, nel week end, resta chiusa, sempre per carenza di capiservizio, la funicolare di Mergellina.