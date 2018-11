Napoli, sgomberi in ville abusive: benzina e chiodi contro gli agenti

Momenti di tensione all'arrivo delle forze dell'ordine in via Camaldolini, a Napoli, dove, venerdì 30 novembre, era previsto lo sgombero e l'abbattimento di due villette abusive. Gli agenti si sono presentati per eseguire l'ordinanza emessa dalla Procura generale di Napoli, ma lungo la strada hanno trovato delle strisce chiodate che hanno forato le gomme di alcuni dei loro mezzi. Da quanto riferisce la questura, un uomo avrebbe poi gettato della benzina contro gli agenti. Tre uomini e una donna sono stati fermati e portati in questura per essere identificati. Uno dei residenti è salito sul tetto del capannone minacciando di darsi fuoco, ma per fortuna ha poi rinunciato al suo intento.

Uno sgombero difficile

Non è la prima volta che le forze dell'ordine incontrano difficoltà per sgomberare le due villette. Il tentativo di sgombero della scorso 13 novembre, infatti, era stato rinviato a causa delle forti resistenze dei residenti. In strada era stato versato olio ed erano state sparse macerie, creando una specie di barricata per impedire l'intervento delle forze dell'ordine. Un uomo era anche stato ricoverato per un malore. Una delle famiglie interessate dallo sgombero si è allontanata subito, mentre l'altra si è attardata per un po' di tempo. Le operazioni di sgombero sono ancora in corso per consentire alle famiglie di portare via le loro cose.