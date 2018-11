La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Campania

Si avvicina una nuova perturbazione atlantica: interessate dalla sua parte avanzata le nostre regioni meridionali. In giornata soleggiato con nubi medio alte stratificate in transito, tra pomeriggio e sera aumento della copertura nuvolosa con tendenza a qualche pioggia a fine giornata. Le temperature sono in rialzo. I venti tendono a disporsi da Sud e rinforzare dal pomeriggio.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,2 µg/m³.